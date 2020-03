Können Gelsen das Coronavirus übertragen?

Gerade jetzt im Frühling, wenn die Gelsen und Mücken wieder aktiv werden, stellen sich viele die Frage: Kann ich mich durch einen Stich mit dem Coronavirus infizieren?

Können Gelsen Corona übertragen?

So wird das Handy richtig desinfiziert

Noch nimmt man die Stechmücken und Gelsen kaum wahr, doch das könnte sich schnell ändern. Denn sobald es draußen etwas wärmer wird, werden wieder Millionen davon durch die Luft schwirren.Nein! Das sagt die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Bis heute gibt es weder Informationen noch Beweise, die darauf hindeuten, dass eine solche Übertragung möglich wäre.Coronaviren lassen sich im Blut nämlich nicht nachweisen und die normale Nachweismethode erfolge über Rachenabstriche und Nasenabstriche. "Die Mücken wollen Blut aufnehmen und insofern ist dort keine Gelegenheit die Coronaviren mit dem Blut aufzunehmen", so der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit zu " Radio Regenbogen ".Das neue Coronavirus ist ein Atemwegsvirus, das vor allem durch Tröpfchen, die beim Husten oder Niesen einer infizierten Person entstehen, weitergegeben wird. Oder aber, weil Speichel und Rotz aus der Nase an unsauberen Händen oder Oberflächen wie Handy-Displays (siehe Video unten), Türklinken oder Griffen klebt.