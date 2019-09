Konzertkarten für Dieter Bohlen zu gewinnen

"Heute" verlost 5 x 2 Karten für das Konzert von Dieter Bohlen am 06. Dezember 2019 in der Wiener Stadthalle.

Dieter Bohlen - Die MEGA TourneeFreitag, 06. Dezember 201919:30 UhrWiener Stadthalle, Halle DIm Rahmen seiner MEGA Tournee wird Dieter Bohlen am 06.12.2019 live mit Band in der Stadthalle D in Wien die größten Hits von Modern Talking, Blue System, DSDS und viele mehr, die aus seiner Feder stammen, zum Besten geben. Alle Meganer dürfen sich auf einen spektakulären Konzertabend gespickt mit den musikalischen Meilensteinen seiner Karriere freuen.Insgesamt wurden mehr als 120 Millionen Tonträger allein von Modern Talking verkauft. Mittlerweile sind es sogar über 200 Millionen Tonträger, die er verkauft hat.Insgesamt schrieb Dieter Bohlen für über 150 verschiedene Interpreten Lieder, über 100 hat er selbst produziert, u.a. für Künstler wie Andrea Berg, Yvonne Catterfeld, Chris Norman, Bonnie Tyler, Semino Rossi, Naber auch Dionne Warwick und Errol Brown von Hot Chocolate und viele mehr.Weitere Informationen zum Konzert gibt es hier:In der Dia-Show "Konzert" gibt es ein Bild, das KEIN Konzert zeigt. Tragen Sie die richtige Bildnummer in das dafür vorgesehene Feld ein, füllen Sie alle weiteren Formularfelder aus (Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet) und klicken Sie auf "Senden". Viel Glück!(ib)