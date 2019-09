Kopfschütteln und Lacher zur Wahl im Netz

Die Wahllokale schließen spätestens um 17 Uhr. Bis dahin informieren Wahlbeisitzer auf Twitter über Skurrilitäten, Pannen und lustige Situationen.

Es ist bereits eine Tradition am Wahltag: Wahbeisitzer aus ganz Österreich twittern unter dem Hashtag #beifunk allerlei unterhaltsame Geschichten und Fotos aus den Wahllokalen.Um rangierten die Wahl-Storys bereits auf Platz 1 der Trends in Österreich – sogar vor #NRW19 und #wahl2019.Nicht alle haben die inflationären TV-Diskussionen verfolgt.Schönen guten Morgen.Sobotka, das Meme.Beliebte Orte für Wahllokale: Schulen.Irgendwer tanzt immer aus der Reihe. Hier ist es Robert Lugar (FPÖ).Fun Fact: Nicht ausgefüllte Wahlkarten kann man im Wahllokal gegen einen normalen Stimmzettel tauschen.Das passende Bingo darf nicht fehlen.Kindergärten eben.Manche Wähler habens nicht so mit der Ausweispflicht.Fällt nicht unter Wahlwerbung trotz grüner Farbe.Sprachliche Differenzen.