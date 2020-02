Korpulente Männer sind im Job überzeugender

Übergewicht gilt – trotz Body Positivity – gemeinhin als Manko. Doch für Männer kann es sich im Beruf auszahlen, mehr auf den Rippen zu haben.

Statt sich über Mittag rasch beim Jogging oder im Fitnessstudio auszupowern, sollten es Männer gemütlicher angehen lassen. Zumindest wenn sie sich bei der Arbeit Gehör verschaffen wollen. Das legt eine Studie von Forschern der Cornell University im US-Bundesstaat New York nahe.Im Fachjournal "Plos One" berichtet das Team um Kevin M. Kniffin, dass Männer von ihren Arbeitskollegen dann als überzeugender wahrgenommen werden, wenn sie etwas mehr auf den Rippen haben."Anders als in Studien, die das Stigma betonen, das gemeinhin mit Übergewicht in Verbindung gebracht wird, haben wir festgestellt, dass das anthropologische Konzept der "großen Männer" auch wörtlich verstanden werden kann", so Kniffin und seine Kollegen.Die Wissenschaftler führten insgesamt sechs verschiedene Tests durch. Die Teilnehmer mussten etwa angeben, ob Männer, die ihrer Meinung nach im Job überzeugend auftreten, eher schlank, normalgewichtig, korpulent oder gar fettleibig sind. In einer weiteren Aufgabe mussten die Probanden Bilder von Männern und Frauen nach deren Überzeugungskraft bei der Arbeit bewerten.Das Ergebnis all dieser Analysen: Männer mit Übergewicht werden offensichtlich als überzeugender angesehen als jene mit Ideal- oder Untergewicht. Zu den Erkenntnissen passe, so die Forscher, dass Beschreibungen wie Schwergewicht oder Pfundskerl als positiv angesehen werden. Für Frauen ließ sich ein solcher Zusammenhang dagegen nicht feststellen.Die Forscher raten trotz des eindeutigen Resultats davon ab, zuzunehmen, nur um überzeugender zu wirken – nicht nur die gesundheitlichen Risiken seien immens.