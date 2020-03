Corona in Kroatien: Zwei Sitze Abstand im Kino

Der Coronavirus beherrscht ganz Europa. Auch am Balkan setzt man strengere Maßnahmen aufgrund der aktuellen Lage.

Richtiges Händewaschen

Europa befindet sich in einer Ausnahmesituation. Nicht nur in Österreich werden Regeln auferlegt, die den Alltag beeinflussen. In Kroatien erließ nun der Kinobetreiber "Cinestar" eine besondere Virus-Maßnahme.So stellt man von nun an vor jedem Kinosaal ein Desinfektionsmittel auf. Ab Donnerstag werden dann die Ticketverkäufe reduziert. Denn zwischen jedem Sitzplatz werden mindestens zwei Plätze leer bleiben, so der Betreiber. Damit sorgt man dafür, dass genug Abstand zwischen den Personen im Saal ist.Ebenfalls wird empfohlen, dass die Tickets online gekauft werden. Wenn man die Karten vor Ort kauft, dann im besten Fall bargeldlos: "Unsere Mitarbeiter haben klare Anweisungen bekommen, was die Hygiene-Vorschriften betrifft. Auch wurde eine Anleitung zum richtigen Händewaschen in allen Sanitärräumen angebracht", so "Cinestar".