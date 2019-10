Schuss schlägt in Zimmer von Wellness-Hotel ein

Ein Jäger feuerte im Mühlviertel auf Damwild in einem Gehege. Ein Projektil prallte ab, schlug in einem Hotelzimmer ein und zerstörte dort den Fernseher.

Fernseher beschädigt

Schwerer Jagd-Zwischenfall im Mühlviertel! Ein Jäger feuerte auf Damwild, eine Kugel prallte ab und schlug in einem Hotel in der Nähe ein.Die ganze Story: Der 51-jährige Jäger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung setzte sich am 11. Oktober in seinen Hochstand in Bad Leonfelden, um auf Damwild zu schießen, das in einem Wildgatter eingezäunt war."Dabei prallte ein Projektil vom unbefestigten Boden des Wildgatters in Richtung eines naheliegenden Hotels ab, durchschlug nach etwa 810 Metern die Fensterscheibe eines Zimmers und kam nach Beschädigung des Fernsehers und des Türrahmens im Zimmer zum Liegen", so die Polizei.In dem Zimmer, das zu diesem Zeitpunkt nicht vergeben war, befand sich glücklicherweise niemand, so die Polizei.Am nächsten Tag entdeckten der Hotel-Haustechniker und das Reinigungspersonal das Projektil, machten eine Anzeige bei der Polizeiinspektion Bad Leonfelden.Die Behörde erteilte ein Waffenverbot.