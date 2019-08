Vor 20 ' Kunde stänkerte in Bank herum: Polizei-Einsatz

Polizeiauto vor Bank Bild: Kein Anbieter/heute.at (Symbolfoto)

Ein Bankkunde schrie am Montag herum, weil es Meinungsverschiedenheiten bei der Pensionsauszahlung gab. Plötzlich war von Schüssen die Rede ... die Polizei konnte beruhigen.

Turbulente Szenen in einer Bank in Kilb (Bezirk Melk) am Montag: Ein resoluter und bekannter Kunde war mit einer Bankangestellten in Streit geraten. Grund: Unterschiedliche Meinungen bei der Pensionsauszahlung.



Die Angestellte rief schließlich die Exekutive. Für weitere Unruhe sorgte ein Anrufer bei der Polizei, der glaubte, Schüsse gehört zu haben: "Habt Ihr den Mann jetzt erschossen?" "Möglich, dass der Anruf auch als Scherz gedacht war", so ein Ermittler.



Vor Ort konnte die Polizei dann den Mann beruhigen. Die Erhebungen laufen - dem Mann droht ein Anzeige.



(Lie)