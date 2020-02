Kurkuma: Superfood soll 60 Minuten Sport ersetzen

Eine Messerspitze Kurkuma statt einer Stunde hartem Training? Wir verraten euch, was dahinter steckt.

Ohne Sport geht's nicht

Zwar liegt die kleine, runzelige Wurzel mit der intensiv orangenen Farbe frisch in der gut sortierten Gemüseabteilung und findet sich auch in Pulverform im Gewürzregal wieder, aber als unverzichtbare Zutat gilt Kurkuma hierzulande nicht gerade. Dabei soll das Superfood aus Südasien einen hohen gesundheitlichen Nutzen für uns haben und bei regelmäßigem Verzehr sogar eine Stunde Sport ersetzen können:Testpersonen einer Studie der University of Tsukuba in Japan, die das Gewürz einen Monat zu sich genommen hatten, zeigten besonders positive Veränderungen in Bezug auf ihre Herzgefäße und wiesen ein vermindertes Zellsterben auf. Grund dafür ist das in Kurkuma enthaltene Polyphenol, welches ihm nicht nur seine außergewöhnliche Farbe verleiht, sondern eine ähnlich positive Wirkung auf die Blutgefäße haben kann, wie ein einstündiges Aerobic-Training. Besonders bei Frauen in den Wechseljahren oder kurz danach kann das Gewürz wahre Wunder bewirken, da es durch seine Eigenschaften Milderung in Bezug auf altersbedingte Gesundheitsprobleme verspricht.Allerdings kommt das Gewürz in Sachen Kalorienverbrauch und Beweglichkeit bei Weitem nicht an die Ergebnisse eines ausgiebigen Workouts heran. Regelmäßige Bewegung bleibt uns somit am Ende doch nicht erspart.