Kurz: Sondierungen noch bis 8. November

Während die Sondierungsgespräche mit den Grünen weiter laufen, hat ÖVP-Obmann Sebastian Kurz am Freitag angekündigt, dass er die Sondierungen bis spätestens 8. November abschließen will.Dann will sich die ÖVP entscheiden, mit wem man in eine Koalition treten will. Anschließend will er dann mit dem Partner seiner Wahl in konkrete Koalitionsgespräche treten.Derzeit laufen die Sondierungsgespräche zwischen Türkis und Grün im Winterpalais auf Hochtouren. Vor Kurz' Stellungnahme hatte bereits Grünen-Sprecher Werner Kogler in einer Gesprächspause mitgeteilt, dass es am heutigen Freitag einen Zeitplan geben werde.Vor dem "Resümee" am 8. November finden noch weitere Gespräche der beiden Verhandlungsteams statt. Auch Vieraugengespräche zwischen den Parteiobmännern Kurz und Kogler stehen weiter an.Über welche inhaltlichen Themenblöcke gesprochen wird, will man laut Kurz nicht kommunizieren, sondern die Gespräche "vertraulich führen", wie er am Freitag sagte.Zuvor hatte sich Kurz darüber geärgert, dass ihm Taktieren unterstellt werde und dass er sich erst nach der Landtagswahl in der Steiermark für einen Koalitionspartner entscheiden werde.