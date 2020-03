Kurz schickt Cobra und Drohne nach Griechenland

Österreich schickt zusätzliche Unterstützung nach Griechenland. Unter anderem entsendet Kanzler Kurz 13 Cobra-Beamte, eine Drohne und ein Panzerfahrzeug.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) kündigt ein Hilfspaket zur Unterstützung Griechenlands an der türkisch-griechischen Grenze an und hat ÖVP-Innenminister Karl Nehammer beauftragt, in Abstimmung mit den griechischen Kollegen die österreichischen Unterstützungsleistungen auf Schiene zu bringen.Demnach wird Österreich die griechischen Behörden mit einer Einheit von 13 Cobra-Beamten an der Grenze unterstützen. "Neben der Aufstockung von Frontex leistet Österreich einen eigenen zusätzlichen Beitrag an direkter Hilfe für Griechenland. Wir müssen alles daran setzen, dass die griechische Grenze zu Türkei geschlossen bleibt und wir den Spielchen Erdogans nicht nachgeben. Dazu leisten wir einen Beitrag."Neben personeller Unterstützung wird Österreich die griechischen Sicherheitsbehörden auch mit einer Drohne und einem gepanzerten Fahrzeug beim Grenzschutz unterstützen.Kurz betont die Wichtigkeit von Hilfe vor Ort. "Neben personeller und materieller Ausstattung werden wir Griechenland zusätzlich mit einer Million Euro an humanitärer Hilfe aus dem Auslandkatastrophenfonds zur Versorgung der Flüchtlinge auf den griechischen Inseln und der Landesgrenze unterstützen", so der Bundeskanzler.Kurz betont, dass Griechenland in dieser schwierigen Situation, die vom türkischen Präsident Erdogan bewusst herbeigeführt und provoziert wurde, die volle Solidarität und Unterstützung der EU brauche. "Es geht jetzt darum, dass die EU Geschlossenheit und keine Schwäche gegenüber der Türkei zeigt", so Kurz.