Kurz und Kogler wollen sich noch nicht festlegen

Die Sondierungsgespräche sind beendet. ÖVP und Grüne haben am Freitag die letzte Runde absolviert. Spätestens bis Montag soll feststehen, ob die beiden Parteien in echten Koalitionsverhandlungen eintreten werden.

Wie schon bei allen anderen Gesprächen zuvor hielten sich Kurz und Kogler auch nach der abschließenden Sondierungsrunde bedeckt.Die Grünen wollen am Sonntag im Bundesvorstand beraten. Kogler betonte abermals, dass er sich eine Regierung wünsche, die fünf Jahre, wenn nicht sogar zehn Jahre hält.Das große Ziel sei es, eine Klimaschutzwende herbeizuführen. Ob das grüne Sondierungsteam dem Bundesvorstand die Aufnahme von Koalitionsgesprächen mit der ÖVP empfehlen werde, verriet der Steirer vor den Medienvertretern nicht. "Es könnte das passieren, dass wir noch nicht einmal wissen, was wir empfehlen", so Kogler.Kurz sprach von einem "intensiven Prozess mit allen im Parlament vertretenen Parteien." Man werde das Wochenende für Beratungen mit den Bünden und den Landesorganisationen nutzen. "Spätestens am Montag" soll es dann eine endgültige Entscheidung für Koalitionsverhandlungen geben.