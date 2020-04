Kurz: "Werden weiterhin von zu Hause arbeiten"

Mit einem Osterbrief wendet sich Bundeskanzler Sebastian Kurz an die österreichische Bevölkerung. Darin verspricht er "so viel Freiheit wie möglich", mahnt aber dennoch zu erhöhter Vorischt.

Nach Bundespräsident Alexander Van der Bellen richtet nun auch Bundeskanzler Sebastian Kurz einen Ostergruß an die Bevölkerung. In einem deutlich ausführlicheren Schreiben als dem des Staatsoberhauptes gibt der Regierungschef Durchhalteparolen aus.Es seien "besondere Umstände", unter denen das Osterfest heuer stattfinde. Bei der Corona-Pandemie handle es sich um eine Bedrohung, die "für viele Menschen Krankheit, Leid und Tod bedeutet" – eine Formulierung, die der Kanzler bereits mehrmals verwendet hat.Kurz verteidigt die Maßnahmen der Politik und begrüßt die Einhaltung durch die Bevölkerung, denn durch das "schnelle, konsequente Handeln und den Beitrag jedes Einzelnen" sei es gelungen, die Ausbreitung des Virus in Österreich einzudämmen und zu verlangsamen. Er wisse, dass dies der Bevölkerung viel abverlangt habe, dieser Schritt sei aber notwendig gewesen, "um das Schlimmste zu verhindern". Von Entwarnung kann im Schreiben von Kurz allerdings keine Rede sein.Denn der Blick in die unmittelbare und fernere Zukunft bringt kaum Erleichterungen mit sich. Denn das Virus werde uns noch "über Monate begleiten". Zwar werde man alles tun, um sich bald einer "neuen Normalität zu nähern", dieser Weg wird aber wohl auch weiterhin mit Verzicht verbunden sein.Denn auch wenn ab kommender Woche die Geschäfte schrittweise wieder öffnen dürfen und auch weitere wirtschaftliche Betriebe folgen werden, gelte es in Zukunft Masken zu tragen (Kurz nennt sie Mund-Nasen-Schutz), Abstand zu halten, große Menschenmengen zu meiden und "von zu Hause aus" zu arbeiten, "wo immer es möglich ist".Kurz verspricht gewissermaßen Zuckerbrot und Peitsche. Die Regierung werde sich bemühen stets das richtige Maß zu finden. Dabei gehe es um die Balance zwischen "so viel Freiheit wie möglich, aber auch so viel Einschränkung wie nötig".Was den Ostersonntag betrifft, fordert Kurz die Bevölkerung erneut dazu auf, auf große Familientreffen zu verzichten. Auch er würde eine große Familien-Zusammenkunft vermissen. Ziel sei es nächsten Jahr zusammenzusitzen und sich zu freuen, "dass auch jene noch unter uns sind, die eine Ansteckung vielleicht nicht überlebt hätten. Diese Hoffnung soll uns stärken."