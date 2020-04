Dieser Corona-Vergleich machte Kanzler Kurz Angst

Die Umfragewerte der ÖVP sind so hoch wie vor 50 Jahren. Eine Absolute ist sogar möglich. Der Bundeskanzler möchte aber von Wahlen nichts wissen.

Die Kritik gegen die Maßnahmen der Bundesregierungen flammen hier und da immer wieder auf. Auslöser sind unter anderem eine hohe Arbeitslosigkeit, sowie Probleme mit der Auszahlung der Gelder des Hilfspakets.Dennoch steigen die Beliebtheitswerte von Sebastian Kurz (ÖVP) immer weiter. Gleichzeitig wird auch seine Partei von immer mehr Österreichern befürwortet. In der ZiB2 meinte Moderator Armin Wolf, dass die Volkspartei bereits an der absoluten Mehrheit kratze. Danach fragte er direkt, ob er denn ausschließen könne, dass es in diesem Jahr noch Neuwahlen geben wird.Der Bundeskanzler schmetterte die Frage umgehend ab: "Das ist ja absurd, Herr Wolf!" Er wisse nicht, wen die Umfragewerte aktuell interessieren. "Mich interessieren nach dem Aufstehen einzig die Zahlen der Neuinfektionen", so Kurz und er sei froh darüber, dass diese immer weiter zurückgehe. Er stellt klar: "Es gibt keinen Grund über Neuwahlen nachzudenken".Nachdenken möchte er auch nicht darüber, ob die Maßnahmen, die gesetzt wurden, richtig waren oder nicht. So sei man an den befürchteten 100.000 Toten, von denen der Bundeskanzler vor einigen Wochen noch ausgegangen ist, noch weit entfernt. "Ich hatte mit ganz unterschiedlichen Meinungen von verschiedenen Experten zu kämpfen", erklärt der ÖVP-Chef. Er sei aber froh, dass die Abflachung der Kurve schneller funktioniert habe als erwartet. "Ich würde die Entscheidungen genauso wieder treffen. Es war richtig, dass wir so reagiert haben." Das sei auch der Grund, weshalb man nun schneller wieder hochfahren könne als andere Länder.Gegenüber Wolf gesteht er ein, dass er sich zu Beginn der Krise in der Wortwahl vergriffen haben könnte. So bezeichnete er alle Personen, die den Coronavirus mit der Grippe vergleichen würden, als "dumm". Er betont jedoch, dass er selbst emotional war. Der Vergleich habe ihn beängstigt, deshalb seien ihm wohl im Eifer des Gefechts Ausrutscher passiert.