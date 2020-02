KUSCHELZEIT in den Aldiana Bergclubs schon ab 89 €

Zeit zu zweit im Aldiana Club Ampflwang oder Salzkammergut genießen und sich rundum verwöhnen lassen: ein Wohlfühl-Erlebnis ist hier garantiert!

Eine entspannte Massage im Welldiana Club Spa, eine Runde planschen im wohltuenden Thermalwasser der Grimming Therme, Pistenspaß auf der Tauplitz, Ausritte durch die romantische Winterlandschaft des Hausruckwaldes und kulinarische Hochgenüsse: Mit dem KUSCHELZEIT-Special von Aldiana können Sie dies alles bereits ab 89 € pro Person in den schönsten Regionen Österreichs genießen.Das Special gilt ab sofort bis 20. Dezember 2019.Am 15. Dezember feiert das Aldiana Club Resort, das eingebettet in die malerische Hügellandschaft des Hausruckwaldes ein pures Naturerlebnis verspricht, seinen ersten Geburtstag. Stoßen Sie mit uns an und freuen Sie sich auf ganz besondere Highlights an diesem Tag wie eine Kirmes-Geburtstagsparty, Frühshoppen mit Live Musik, Lagerfeuer mit Stockbrot, eine Welldiana Club Spa Night und vieles mehr…Die unberührte Landschaft des winterlichen Hausruckwaldes spürt man besonders gut bei einer Schlittenfahrt oder bei einer ausgedehnten Wanderung. Wie wäre es danach mit Chillen im Welldiana Club Spa oder einer Partie Tennis in der Halle, bevor die Köche des Aldiana Club Ampflwang die Geschmacksnerven mit himmlischen Gerichten verwöhnen?Keine Sorgen muss man sich um den Nachwuchs machen. Während sich die Eltern eine kurze Auszeit gönnen, sind die Kids bestens betreut im Flosse Club und können sich im riesigen Indoor-Spielpark austoben.Nicht nur für Familien, auch für Pferdeliebhaber jeden Alters ist das abgeschiedene Club Resort ein wahres Paradies. Ob ein unbeschwerter Streifzug hoch zu Ross durch die Wälder des Hausruckviertels, Ponyreiten für Kids oder professioneller Unterricht zur Verbesserung der eigenen Fähigkeiten - die top ausgestattete Reitanlage direkt am Gelände des Clubs bietet ganzjährig mit rund 50 Schulpferden und Ponys, einer Doppelreithalle, mehreren Reit- und Longierplätzen, einem Pony-Parcours, einem Extreme-Trail-Parcours und dem größten Reitwegenetz Österreichs alles, was einen Urlaub hoch zu Ross unvergesslich macht.~ 201 modern ausgestattete Zimmer~ Buffetrestaurant mit Live-Cooking-Stationen~ Nachmittags ist Jaus'n Zeit~ Bars: Lobbybar, Nightclub~ Abendunterhaltung mit Shows und Live-Entertainment~ Innen- und Außenpool~ Welldiana Club Spa mit Sauna, Dampfbad etc.~ Sport im Winter: Reiten, Nordic Walking, Wandern, Tennis(Halle mit 3 Plätzen), Volleyball, Badminton, Fitness Studio~ Kids & Teens: qualifizierte Betreuung im Flosse Club~ Flosse Abenteuerland: 500 m2 großer Indoor-Spielpark~ Verpflegung: Vollpension Plus inkl. Bier, Tischwein, Softdrinksund Wasser zu den Mahlzeiten und Jaus'n Zeit~ gratis WLANDas einzige Club Resort mit direkt verbundener Therme: Das garantiert die perfekte Kombination aus sportlicher Aktivität, anschließender Entspannung und Genuss. Großer Spaß ist auch für Familien garantiert.Kaum eine andere kann der Grimming Therme das Wasser reichen: Mehrere Schwimmbecken, ein Saunadorf mit Bar, ein großer Relaxbereich mit Blick auf die Bergwelt, Thermalwasser aus über 2.000 Metern Tiefe und natürlich ein Welldiana Club Spa.Der Aldiana Club Salzkammergut liegt auf einer Hochebene in Bad Mitterndorf, umrahmt vom Dachstein und Grimming Massiv. Hier ist im Winter fast alles möglich: Langlaufen, Schneeschuhwandern und Pistenspaß vom Feinsten auf der schneesicheren Tauplitz. Und das Beste dabei: Skikurse, Skiguiding, der Skibus und vieles mehr ist bei Aldiana bereits inklusive!Ein kurzer Transfer zur Gondelbahn von 10-15 Minuten und schon heißt es: Ski oder Snowboard anschnallen. Ein Shuttlebus fährt mehrmals täglich direkt vom Club zur Gondelbahn, für Gäste mit einem gültigen Skipass ist der Transfer inklusive, alle anderen Gäste können ein Ticket an der Rezeption kaufen. Auf der Tauplitz selbst erwarten Wintersportler nicht nur familienfreundliche Pisten, sondern auch ein tolles Free-Riding-Gelände, 180 km Langlaufloipen und urige Hütten, die den Einkehrschwung zur leichtesten Übung machen.Zum Skifahren, Snowboarden, Langlaufen, Schneeschuhwandern, Rodeln und für den Rest vom Wintersportprogramm hält Aldiana übrigens modernste Leihausrüstung bereit.~ 166 modern ausgestattete Zimmer~ Buffetrestaurant mit Live-Cooking-Stationen~ Nachmittags ist Jaus'n Zeit (auch in der Therme)~ Bars: Theaterbar, Nightclub~ Abendunterhaltung mit Shows und Live-Entertainment~ Grimming Therme mit Welldiana Club Spa~ Sport im Winter: Skifahren, Snowboarden, Langlaufen,Schneeschuhwandern, Fitness Studio~ Kids & Teens: qualifizierte Betreuung im Flosse Club~ Verpflegung: Halbpension Plus inkl. Bier, Tischwein, Softdrinksund Wasser zum Abendessen und zur Jaus'n Zeit~ gratis WLANDie Aldiana Kuschelzeit ist buchbar:~ in jedem guten Reisebüro~ unter der Hotline 0800 100 388~ aufoder