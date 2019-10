Kylie Jenner und Travis Scott haben sich getrennt

Kim Kardashians Halbschwester und der Rapper beenden ihre Beziehung. Eine Versöhnung scheint (noch) nicht ausgeschlossen.

Wer ohne seinen Partner zur Promi-Hochzeit des Jahres antanzt, muss sich wohl oder übel Trennungsgerüchte gefallen lassen. Im Fall von Kylie Jenner sind diese nicht unbegründet. Travis Scott fehlte an der Seite der Jung-Unternehmerin, als diese der Trauung von Justin Bieber und Hailey Baldwin beiwohnte. Nun vermeldet "TMZ" , dass Kylie wieder single ist.Zuletzt zeigte sich das Paar Ende August in der Öffentlichkeit – bei der Premiere von Travis' Netflix-Doku "Look Mom, I Can Fly" posierten sie mit Töchterchen Stormi auf dem roten Teppich in Santa Monica:Auch online war es danach vorbei mit der trauten Dreisamkeit. Seit 10. September postete Kylie nichts mehr mit Travis auf Instagram. Ein schlechtes Zeichen für die Beziehung eines Social-Media-Stars.Trotz der Trennung soll Stormi die Priorität beider Elternteile bleiben. Dass Kylie und Travis erneut zueinanderfinden, scheint übrigens nicht ausgeschlossen. Ihre Beziehung lag schon früher auf Eis, wurde schließlich aber wieder aufgetaut.