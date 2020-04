Land fördert Wohnbau in NÖ mit 16,4 Millionen Euro

Die Wohnbauoffensive in Niederösterreich wird fortgesetzt: Förderungen für fast 1.000 Häuser und Wohnungen wurden bewilligt.

Das Land Niederösterreich hat ein "Impulspaket" mit einem Umfang von 16,4 Millionen Euro für den Wohnbau beschlossen. "In Zeiten wie diesen wollen wir die heimische Wirtschaft massiv unterstützen und dadurch Arbeitsplätze sichern. Aus diesem Grund setzen wir unsere blau-gelbe Wohnbauoffensive fort", erklärt Wohnbau-Landesrat Martin Eichtinger.Dabei wurden Förderungen für fast 1.000 Häuser und Wohnungen im ganzen Land genehmigt. Im Eigenheim-Neubau wurden Darlehensbewilligungen in der Höhe von 16,4 Millionen Euro und in der Eigenheimsanierung jährliche Zuschüsse in der Höhe von über 660.000 Euro beschlossen."Das Land Niederösterreich unterstützt pro Jahr rund 45.000 Familien und Haushalte mit den verschiedensten Maßnahmen der Wohnbauförderung. Dieses Service werden wir auch weiterhin bestmöglich im Sinne unserer Landsleute umsetzen", so Eichtinger. Das zuständige NÖ Wohnbau-Service steht auch derzeit für alle Fragen und Anträge telefonisch oder via Mail uneingeschränkt zur Verfügung.Außerdem wurden auch Zuschüsse für Forschungsvorhaben in Höhe von fast 500.000 Euro beschlossen. "Wir blicken in diesen Tagen bewusst in die Zukunft: Neue Wohnformen, ökologische Bauweisen oder erneuerbare Energieformen sind nur einige Beispiele für wichtige Fragestellungen des Wohnbaus der Zukunft. Das Land unterstützt bewusst Projekte in der Wohnbauforschung, die innovative Maßnahmen für nachhaltiges und ökologisches Bauen erarbeiten und uns die Zukunftssicherheit des NÖ Wohnbaus fördern", sagt Eichtinger.