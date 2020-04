Land NÖ unterstützt Sanierung Arena Baden

Die Spielstätte der Bühne Baden wird nun einer Generalsanierung unterzogen. Das Land NÖ beteiligt sich an den Kosten mit 580.000 Euro.

Die prachtvolle Sommerarena in Baden wurde 1906 im Jugendstil erbaut. Jetzt ist eine Generalsanierung notwendig, um sie wieder im vollen Glanz erstrahlen zu lassen. Landeschefin Johanna Mikl-Leitner will helfen, den Betrieb in der Spielstätte im Kurpark Baden auch in Zukunft ermöglichen. Für die Jahre 2020 bis 2023, so lange sollen die Arbeiten dauern, gibt es davon eine Gesamtförderung in Höhe von 580.000 Euro vom Land Niederösterreich."Um diesen Wert auch als Spielort für Theateraufführungen langfristig zu erhalten, wird eine umfassende Sanierung möglich gemacht. Mit dieser denkmalpflegerischen Subvention lösen wir zudem wirtschaftliche Impulse in der Region aus", so die Landeshauptfrau. Interessant ist in den aktuellen Debatten um die angestrebte Öffnung der Spielstätten: Die Dachkonstruktion der Sommerarena Baden mit ihren Glas- und Stahlelementen, kann geöffnet werden! So sind Vorführungen unter freiem Himmel möglicht.Die Kosten für die Sanierung des imposanten Kunstwerks der Architektur, sollen sich auf insgesamt 4,5 Millionen Euro belaufen. Angefangen wird mit Trockenlegungs-Arbeiten, dann wird mit den Fassaden, Fenstern und Türen weitergemacht.