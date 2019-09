Urlaub in einem Landsitz à la Downton Abbey

Du wünschst dir, in den Lebensstil einer Adelsfamilie aus Downton Abbey einzutauchen? Dann versuche es doch einmal mit herrschaftlichem Urlauben.

Für alle Downton-Abbey-Fans, die gerade die Kinopremiere des Films zur Serie feiern, gibt es die Möglichkeit britische Herrenhäuser in ähnlichem Stil kennen zu lernen und selbst einmal zu erfahren, was adeliges Lebensgefühl in fürstlicher Umgebung bedeutet. Das Ferienhausportal HomeAway hat eine Liste von Landsitzen zusammengestellt, die man mieten kann.Das Schloss bietet 2.000 Hektar Spazierwege, Wälder, Strände, Seen, Wasserfälle und Gärten zum Erkunden. Das Anwesen verfügt über einen herrschaftlichen Salon, ein großes Esszimmer sowie eine eigene Bibliothek.Der elegante und komfortable Salon mit offenem Kamin ist der ideale Ort für einen britischen Afternoon Tea in einem luxuriösen Landsitz. Broadmeadows, das sich im malerischen Yarrow Valley befindet, ist nur sechs Kilometer von der historischen Stadt Selkirk entfernt.Die Ursprünge des Schlosses reichen bis ins 17. Jahrhundert zurück. Es liegt idyllisch an einem Flussufer und ist nur 20 Minuten von Plymouth entfernt. An das Anwesen schließt ein 55 Hektar großer Waldgarten an, wo sich auch ein viktorianisches Badehaus befindet.Die Moffat Mansion ist in den schottischen Lowlands gelegen. Hier lässt es sich gut den Tag in einer Lounge vor dem Kamin ausklingen oder die letzten Sonnenstrahlen mit herrlichem Blick auf den Garten und die Berge genießen.Dieses mittelalterliche Herrenhaus, das einst Heinrich VIII gehörte, befindet sich im malerischen Ort Caldicot in Wales. Die aufwändig renovierten Zimmer sind mit allerhand Antiquitäten ausgestattet. Das Anwesen liegt in der Nähe vieler beliebter Städte, darunter Bristol, Bath und Cardiff.