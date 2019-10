Grüne überholen FPÖ, sind nun zweitstärkste Kraft

Die Wahllokale in Voralrberg sind geschlossen, die ersten Hochrechnungen trudeln ein. Demnach gewinnt die ÖVP die Landtagswahl mit 43,8 Prozent.

Gefährlich konnte der ÖVP in Vorarlberg bei den Landtagswahlen wie erwartet niemand werden. Landeshauptmann Markus Wallner erreichte mit seiner Partei 43,8 Prozent. Das ist ein leichter Zuwachs von knapp 2 Prozent, die absolute Mehrheit konnte er allerdings nicht zurückgewinnen.Die FPÖ mit Christof Bitschi kommt auf 16,1 Prozent und ist mit einem heftigen Minus von 7,4 Prozent laut ersten Hochrechnungen der einzige Wahlverlierer.Die Grünen unter Johannes Rauch gewinnen leicht dazu und kommen auf 18,9 Prozent. Damit sind sie im Ländle zweitstärkste Kraft. Deutlich dahinter stagniert die SPÖ mit Spitzenkandidat Martin Staudinger bei 9,1 Prozent.Die NEOS unter Sabine Scheffknecht liegen mit 8,6 Prozent nur knapp dahinter. Dank des Zuwachses von 1,7 Prozent kommen die NEOS laut den Hochrechnungen im Landtag erstmals auf Klubstärke.2014 sah die Situation noch anders aus. Die ÖVP gewann die Wahl mit 41,8 Prozent der Stimmen, steckte aber ein Minus ein und konnte die 1999 verlorene absolute Mehrheit nicht zurückbekommen.Kommt jetzt eine Landesregierung "Wallner III"? Laut Beobachtern spricht vieles für eine Fortsetzung der schwarz/türkis-grünen Regierung in Vorarlberg. Auch deshalb, weil sich ÖVP und FPÖ schon vor Monate ausrichten ließen, nicht miteinander koalieren zu wollen.Wahlschluss in Vorarlberg war um 13 Uhr, mit dem vorläufigen Endergebnis wird um 16.30 Uhr gerechnet.