72-Jähriger starb bei Zimmerbrand in Wien

Sanitäter kämpften um das Leben des Mannes, doch das Opfer erlag noch am Brandort seinen Verletzungen.

Ein Feuer hat am Donnerstagabend wie berichtet einenausgelöst. Nun wurde bekannt, dass eine Person den Brand nicht überlebt hat. Ein 72-jähriger Mann, den die Feuerwehr aus der Brandwohnung barg, konnte trotz intensiver Bemühungen nicht mehr gerettet werden. Er verstarb an Ort und Stelle. Drei weitere Erwachsene und ein Kind (7) mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in ein Spital eingeliefert werden.Als die Einsatzkräfte geegn 21 Uhr in der Längenfeldgasse eintrafen, drang dichter Rauch durch die zerbrochenen Scheiben einer Wohnung im 1.Stock des Gebäudes. Sofort wurden zwei Löschleitungen gelegt, eine für den Innenagriff, die zweite für das Löschen von außen. Unter Atemschutz drang ein Feuerwehrtrupp in die Brandwohnung. Dort wurde der 72-Jährige vorgefunden, ins Freie gebracht und der Berufsrettung Wien übergeben. Die Rettungskräfte bemühten sich intensiv das Leben des Mannes zu retten – leider ohne Erfolg.Der Brand war rasch unter Kontrolle. Mehrere Personen, die sich im verrauchten Stiegenhaus aufhielten, wurden in Sicherheit gebracht und dem Rettungsdienst übergeben. Sämtliche Wohnungen wurden von den Feuerwehrleuten kontrolliert. Nachdem keine weitere Gefährdung festgestellt wurde, konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Längenfeldgasse war während des Einsatzes für den Verkehr gesperrt, die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen.