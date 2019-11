Feuerwehr-Großeinsatz nach Zimmerbrand in Wien

Am Donnerstag kam es zu einem Einsatz der Feuerwehr in der Längenfeldgasse.

In Wien kam es am Donnerstagabend zu einem Feuerwehreinsatz. Die Einsatzkräfte wurden wegen eines Zimmerbrandes alarmiert.

Wohnungsbrand in Wien. In der Längenfeldgasse in Wien-Meidling ist es am Donnerstagabend zu einem Einsatz der Berufsfeuerwehr gekommen. In einer Wohnung brach in einem Schlafzimmer ein Feuer aus. Im Gespräch mit "Heute.at" bestätigte die Feuerwehr, dass eine Person reanimiert werden musste. Über den Gesundheitszustand dieser Person, sowie über die Anzahl von weiteren Verletzten konnte weder die Pressestelle der Feuerwehr, noch der Rettung vorerst genauere Angaben machen.Die Feuerwehr war mit sechs Autos und 27 Einsatzkräften vor Ort. Feststeht, dass mehrere Personen von der Feuerwehr gerettet werden mussten. Kurz vor 21:45 Uhr war der Brand bereits gelöscht, der Einsatz aber noch nicht beendet. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt.