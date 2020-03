Laptop-Dieb verletzte mit Messer Polizeischüler

Kurz vor Weihnachten hatte ein Armenier (29) im Media Markt Wr. Neustadt ein Messer gezückt, einen Polizeischüler verletzt, jetzt musste der 29-Jährige vor Gericht.

Wegen räuberischen Diebstahls musste jetzt ein Armenier (29) in Wr. Neustadt auf die Anklagebank. Er hatte kurz vor Weihnachten 2019 für einen großen Polizeieinsatz im Media Markt im Fischapark Wr. Neustadt gesorgt - mehr dazu hier Der Familienvater wollte zwei Laptops für den Kauf von Heroin und Kokain stehlen, wurde erwischt und von mehreren Zeugen, Mitarbeitern und einem Polizeischüler festgehalten.Mit aller Kraft wollte sich der 29-Jährige losreißen, zückte ein Messer und schnitt damit einen Polizeischüler in den Daumen ( "Heute" berichtete ).Vor Gericht in Wiener Neustadt entschuldigte sich der Angeklagte, sprach immer nur von Gott und dass ihn der Allmächtige ohnedies strafen werde – der Prozess wurde vertagt für ein medizinisches Gutachten.