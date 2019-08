Kastenwagen drohte, den Abflug zu machen

Die Wiener Berufsfeuerwehr rückte am Samstag aus, um einen Autotransporter abzusichern.

Gefahr im Verzug beim Wiener Gasometer: Gegen Mittag trat an einem Autotransporter in der Modecenterstraße ein technischer Defekt auf. Ein Kastenwagen drohte, von der oberen Etage herabzustürzen.Die Mitarbeiter des Transportunternehmens verständigten sicherheitshalber die Feuerwehr, die den verbogenen Bereich abstützte. Der Laster und seine Ladung konnten dadurch bis auf Weiteres an Ort und Stelle verbleiben, ohne andere Personen oder Fahrzeuge zu gefährden.