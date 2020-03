Wendler über Laura: "Sie hat fast gar keine Fans"

Der RTL-Streamingdienst TVNow beglückt seine Fans gleich mit zwei neuen Folgen der Dokusoap "Laura und der Wendler - verliebt in Amerika".

Laura bereitet sich mit Wendler auf "Let's Dance" vor

"Sie hat wenige Fans bis gar keine"

Klaus und Gabi sind happy über Schwiegersohn Wendler

"Frauen wollen keinen Mann mit Sixpack"

Wendler beim Bettkauf: "Du liegst doch sowieso auf meinen 30 cm"

Papa Klaus stattet in Folge 3 mit seiner Gabi seiner Tochter Laura und ihrem 47-jährigen Schatziii Michael Wendler einen Besuch ab. Sie wollen ihnen beim Hausbau helfen. Und schon gibt's Streit. Wendler will nämlich, dass Laura und seine Tochter Adeline schon mal die Bananenbäume "abschneiden", während er mit Gabi und Klaus zum Baumarkt Farbe kaufen geht.Aber Laura will mit. "Ist ja nicht notwendig. Das nennt man Arbeitsteilung", ätzt Wendler. Laura: "Das ist völlig unnötig". Doch dann gibt der Schlagerstar doch nach: "Ok, ich mach das."Und dann geht es auch schon los mit dem Ausmalen. Laura arbeitet in einem ziemlich knappen Outfit. Papa Klaus findet das nicht komisch: "In der Stadt laufen die alle so rum. Auch Gabi macht sich da keine Gedanken: "Soll sie doch zeigen, was sie hat, solange noch alles knackig ist. Irgendwann ist das vorbei. Dann kann sie das nicht mehr machen."Gegen Abend gehen Laura und der Wendler zum Tanzunterricht. Die 19-Jährige will sich für "Let's Dance" vorbereiten. Auch der Schlagersänger tanzt mit (warum, wissen auch wir nicht) und hat dabei so einige Schwierigkeiten. "Ich kann nicht oben klatschen und unten tanzen. Ich versteh das nicht", schimpft er. Laura dagegen macht ihre Sache ganz gut. "Wie machst du das? Mit dem Klatschen komme ich gar nicht mehr mit", lacht der Sänger. "Tanzen und oben klatschen ist wirklich schwer", sagt der Wendler zu Laura in einem Tonfall, als würde er mit einem Kleinkind sprechen.Von "Let's Dance" hat der Wendler übrigens seiner Laura abgeraten. "Das Problem bei Laura ist: Sie hat wenige Fans bis gar keine, hat eben nur ihr Talent, hoffentlich. Sonst wird das eine richtig harte Nummer." Okay ... dass Laura "nur" rund 500.000 Follower auf Instagram hat und sie derzeit eines der erfolgreichsten deutschen Playmates ist, scheint der Wendler wohl vergessen zu haben. "Ich habe ihr davon abgeraten, weil es ist wirklich Wahnsinn, was man da an Leistung bringen muss. Außerdem muss sie dem Druck der Jury standhalten. Und das alles mit 19", erklärt der Sänger weiter.In Folge 4 geht es wieder mit dem Hausbau weiter. Laura legt bereits nach kurzer Zeit eine Pause ein und will was zum Essen bestellen. Weil sie ihn fragen möchte, was er denn essen will, bittet sie ihn, dass er kurz seine Arbeit abbricht. Doch der Wendler denkt nicht mal dran: "Ich will nicht aufhören. Ich will weiter arbeiten."Wenigstens gibt's mit Schwiegerpapa Klaus und Gabi keine Scherereien. Die beiden sind froh, dass Laura ihn gefunden hat. "Das Alter spielt gar keine Rolle", meint Klaus. Gabi stimmt ihm zu: "Besser kann es doch gar nicht gehen. Für so eine junge Frau. Dass er jetzt der Michael Wendler ist ... nun ja .. hätte ja auch jemand anders sein können", sagt Gabi. Was sie damit meint, verrät sie aber nicht.Tochter Adeline taucht auf und hilft wieder beim Hausbau. Dabei kommen der Wendler, Adi und Laura auf das Thema Sixpacks bei Männern zu sprechen: "Frauen wollen einen Sixpack nur zum Begucken haben, aber den als Mann wollen sie nicht", meint der Sänger. Laura stimmt ihm zu. "Es wollen alle keinen Sixpack." "Oder vielleicht doch", entgegnet Adeline.Wendler ist überrascht und behauptet: "Wenn du einen Mann mit Sixpack hast, wirst du ganz schnell merken, dass ihn auch andere Frauen haben wollen. Dann wünscht du dir nämlich einen Mann mit kleinem Bauch. Der ist dann auch treu und lieb."Adi wehrt sich: "Wenn du scheiße in der Beziehung bist, ist es kein Wunder, dass er dich verlässt. Aber trotzdem. Dann musst du umso härter kämpfen, ihn zu behalten." Der Wendler ist anderer Meinung: "Ich glaube nicht."Am nächsten Tag gehen Wendler und Laura Möbel kaufen. Denn momentan schläft Laura noch im alten Bett seiner Ex Claudia Norberg. Es muss dringend ein Neues her. "Ich mag's gerne ein bisschen höher", meint die 19-Jährige. "Schau mal der hier", sagt der Wendler und zeigt auf ein Bett: "Sieht zwar klein aus, aber jeder hat einen Meter. Brauchen wir aber nicht. Du liegst doch sowieso auf meinen 30 cm ... die mir vom Bett noch bleiben", lacht der Wendler. Am Ende entscheiden sie sich trotzdem für ein noch größeres Bett.