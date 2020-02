Noch mehr Nacktfotos von Wendlers Laura

Kaum eine andere deutsche "Playboy"-Ausgabe hat sich so gut verkauft, wie die mit Laura Müller. Jetzt hat das Erotik-Magazin weitere Fotos online veröffentlicht.

Die 19-jährige Freundin von Schlagerstar Michael Wendler ist noch immer ein gefragtes "Playboy"-Model. "Wir haben insgesamt annähernd doppelt so viele Hefte der Februar-Ausgabe verkauft wie vor einem Jahr. Der Traffic auf unserer Onlineseite hat sich durch Laura verfünffacht und das Interesse für das Thema lässt kaum nach", heißt es in einem Statement des Männer-Magazins. Zwischenzeitlich brach sogar der Server von "Playboy" zusammen.Weil die Nachfrage so groß ist, hat das Heft nun weitere bisher unveröffentlichte Fotos ins Netz gestellt – exklusiv für "Playboy"-Premium-Leser. Eine kleine Vorschau gibt es auf der Webseite. Wer noch nicht genug von Laura hat, sollte sich die neue Dokusoap "Laura und der Wendler - total verliebt in Amerika" (seit 21. Februar auf TVNow, ab 29.2. auf RTL (0.30 Uhr)) nicht entgehen lassen. Die Sendung zeigt, wie sich die beiden in Amerika ein neues Liebesnest bauen. Außerdem schwingt die 19-Jährige ab heute Abend ihr Tanzbein bei "Let's Dance" (20.15 Uhr, RTL).