Laura verscherbelt jetzt Billig-Imitate ihres Rings

Auf Instagram präsentiert Laura Müller ihren Verlobungsklunker. Außerdem lässt sie ihre Fans wissen, dass es den Ring jetzt auch in einer günstigen Version zu kaufen gibt ...

Laura Müllers Verlobungsring gibt's jetzt zum Nachkaufen

Bei Michael Wendler und Laura Müller läuten bald die Hochzeitsglocken:Für viele kommt der Antrag überraschend.Trotzdem griff er der Wendler für den Klunker offenbar tief in die Tasche: "Dieser Ring ist aus Weißgold und hat über eineinhalb Karat Diamant. Das ist der schönste Ring, den ich jemals gesehen habe", schwärmt die Reality-TV-Darstellerin. Doch Wendler braucht nicht Trübsal blasen, denn er kriegt sein Geld (oder zumindest einen Teil davon wieder) zurück. Laura verkauft nämlich jetzt Imitate des Rings – für 59 Euro.Die 19-Jährige verriet: "Der sieht exakt so aus, aber es ist nicht derselbe. Wir haben eine kostengünstige Version für euch hergestellt und wenn euch der gefällt, dann könnt ihr den jetzt nachkaufen, in Silber."