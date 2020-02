2019 rettete Wiener Tafel 676.206 Kilogramm Essen

Zwischen 95 und 115 Kilogramm Essen landen pro Wiener Haushalt jährlich im Müll. Die Wiener Tafel kämpft gegen Lebensmittelverschwendung – und gegen Armut.

Den größten Anteil an geretteten Lebensmitteln machten auch im letzten Jahr die Kategorien Frischwaren (44%), Supermarktmix (18%) und Backwaren (11%) aus. Die größten Steigerungen an Lebensmitteln gab es bei Teigwaren, Konserven, Frischwaren sowie Milchprodukten. Ruckläufig waren dagegen die Kategorien Babynahrung, Getränke und Hygieneprodukte, heißt es in einer Aussendung am Dienstag. Auch 2019 verteilten 350 ehrenamtliche Mitarbeiter die Produkte von 203 Warenspendern an jene Menschen, die diese am dringendsten benötigen. So wurden im vergangenen Jahr 19.000 Armutsbetroffene in rund 100 Sozialeinrichtungen von der Wiener Tafel versorgt. Gemäß einer aktuellen Masterthese sind in Österreich fast 500.000 Menschen (6,6%) von Ernährungsunsicherheit betroffen.Im vergangenen Jahr wurde auch der Grundstein fur die Übersiedlung der Wiener Tafel auf den neuen Standort am Großmarkt Wien in das "Große TafelHaus" gelegt. Dank Burgermeister Dr. Michael Ludwig (SPÖ) und einem privaten Unterstutzer konnten die finanziellen Mittel zur Sanierung des "Großen TafelHauses" aufgestellt werden. Die feierliche Eröffnung der neuen Wiener Tafel Logistikzentrale ist im Mai 2020 geplant.Auch die bewusstseinsbildende Arbeit der Wiener Tafel erlebte einen besonderen Meilenstein: Im Mai 2019 nahmen uber 400 Schuler am „Wiener Tafel Sensorik Labor" im Rahmen einer zweiwöchigen Workshopreihe im Naturhistorischen Museum (NHM) teil. Im heurigen Jahr soll die erfolgreich begonnene Kooperation mit dem NHM im Zuge einer eigenen Sonderausstellung weiter ausgebaut werden. Auf spielerische Art und Weise können so noch mehr v.a. junge Museumsbesucher ihre kognitive und sensorische Lebensmittelkompetenz entwickeln.- 676.206 kg gerettete Lebensmittel- 19.000 Armutsbetroffene in rund 100 Sozialeinrichtungen wurden versorgt- 350 ehrenamtliche Mitarbeiter und 17 hauptamtliche Mitarbeiter- 27.650 geleistete Ehrenamtsstunden (davon 79% im Lieferwesen)- 1.140 Liefertouren- Mit 1 Euro versorgt die Wiener Tafel 10 armutsbetroffene Menschen mit einer Mahlzeit.- Fur jedes CO2-Äquivalent, das die Wiener Tafel produziert, werden gleichzeitig 27 CO2-Äquivalente eingespart.