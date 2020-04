Lehrer kritisieren Schul-Fahrplan der Regierung

"Irgendwann ist Schluss": Lehrervertreter steigen gegen die Ankündigung der Regierung, wonach schulautonome Fenstertage heuer nicht schulfrei sind, auf die Barrikaden.

Aufregung über Mehrarbeit

Gibt es genug Lehrer?

Lehrervertreter kritisieren die Ankündigung von Bildungsminister Heinz Faßmann (64), schulautonome Fenstertage heuer nicht schulfrei zu geben ("Heute" hat berichtet) . Die Gewerkschaft der Pflichtschullehrer sieht darin einen Gesetzesbruch, da die Lehrer eine genau festgelegte Jahresarbeitszeit haben: "Irgendwann ist Schluss"Der Vorsitzende der Vorarlberger Pflichtschullehrergewerkschaft, Gerhard Unterkofler bemängelt, dass es seitens des Bildungsministeriums keinerlei Kontakt zu diesem Thema mit der Gewerkschaft gegeben habe. "Wir können den Kollegen nicht immer noch mehr Arbeit aufbürden", so der Gewerkschafter.Nachdem die Lehrpersonen bereits das "Distance learning" mit viel Aufwand bestens gemeistert hätten und auch bereit gewesen seien, in der Osterwoche Betreuung anzubieten, werde nun nochmals Mehrarbeit verlangt. "Irgendwann ist Schluss", so Unterkofler.Unmut herrscht auch über den vom ÖVP-Bildungsminister vorgestellten Etappenplan . Viele Schulleiter hätten erst aus den Medien davon erfahren. Die Frage, welche Lehrpersonen überhaupt für den Unterricht zur Verfügung stünden und wer zur Risikogruppe gehöre, müsse auch geklärt werden. Das könne besonders in Vorarlberg mit dem großen Lehrermangel zu einem Problem werden.Am Montag werden Pflichtschullehrergewerkschafter aus allen Bundesländern in einer Video-Konferenz über diese Themen beraten.