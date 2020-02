Lehrling Hossein K. aus der Schubhaft entlassen

Der Schladminger Lehrling Hossein K. (21) hätte in der Nacht auf Mittwoch abgeschoben werden sollen. Nun gibt es laut BFA eine Wende in dem Fall.

Der 21-jährige Hossein K., Lehrling bei der Diakonie Österreich, hatte die Lehre zur Hälfte hinter sich und zeigte gute Leistungen, sei perfekt integriert und fleißig, so die Diakonie. Doch die Lehre musste K. abbrechen. Sein Asylantrag wurde abgelehnt – später auch vom Bundesverwaltungsgericht. K. wurde in Schubhaft genommen, hätte am Mittwoch abgeschoben werden sollen Nun gibt es eine Wende: Nachdem bereits am Mittwoch die Abschiebung nach Afghanistan aufgeschoben wurde, blieb K. weiter in Schubhaft, wurde jetzt allerdings daraus entlassen. Nicht nur das, wie das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) in einer Aussendung am Freitag bestätigt, wurde K. auch zu einem weiteren Asylverfahren zugelassen."Herr Hossein K. hat nach seiner Festnahme einen sogenannten Folgeantrag gestellt. Folgeanträge sind wegen entschiedener Sache zurückzuweisen, wenn sich seit der Rechtskraft der letzten Entscheidung nichts geändert hat. Folgeanträge können aber unter bestimmten Umständen auch zur Zulassung des Verfahrens führen", so das BFA.Die Prüfung des Folgeantrags von K. habe "die Notwendigkeit weiterer Ermittlungsschritte ergeben, wodurch ohne Präjudiz für das weitere Verfahren Herr Hossein K. zum Verfahren zugelassen wurde und er aus der Schubhaft entlassen wurde". Das BFA erklärt, dass zuvor wegen des rechtskräftig negativen Bescheids "die Entscheidung der Gerichte umzusetzen und zu vollziehen" gewesen sei, weswegen K. bis zuletzt in Schubhaft war. Aus rechtlichen Gründen werde das BFA nun keine weiteren Informationen zu diesem Asylverfahren veröffentlichen.