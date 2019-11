Leiche in Wiener Donaukanal entdeckt

Am Samstag wurde eine Leiche im Donaukanal geborgen.

Am Samstag wurde im Wiener Donaukanal eine Leiche entdeckt. In der Nähe der Salztorbrücke wurde der Körper gesichtet. Die Hintergründe sind völlig unklar.

Medienberichten zufolge wurde am Samstag kurz vor 16 Uhr Alarm geschlagen, weil am Wiener Donaukanal eine Leiche trieb. Die Hintergründe zur Tat sind noch völlig unklar. Auf-Nachfrage konnte die Polizei noch keine Erkenntnisse preisgeben.Die Beamten sind derzeit im Einsatz um die Leiche zu bergen. Der Körper wurde in der Nähe der Salztorbrücke gesichtet. Offenbar verfing sich der Körper beim Badeschiff.Am Nachmittag war zunächst auch unklar, ob es sich bei der toten Person um einen Mann oder eine Frau handelt. Auch die Wiener Feuerwehr musste kurz nach 16 Uhr zum Assistenzeinsatz ausrücken. Die Pressestelle der Feuerwehr hatte zunächst noch keine gesicherten Erkenntnisse vorliegen.