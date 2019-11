Leichenfund: Mann starb eines natürlichen Todes

In einer Wohnung in der Heinrich-Schneidmadl-Straße wurde die Leiche eines 49-jährigen tschechischen Staatsbürgers entdeckt.

Polizei- und Rettungseinsatz am Montag, 28. Oktober, kurz vor 11 Uhr vormittags in der Landeshauptstadt: In einer Wohnung in der Heinrich-Schneidmadl-Straße wurde die Leiche eines 49-jährigen tschechischen Staatsbürgers entdeckt. Wie berichtet , war der Leichenfund vorerst als "bedenklicher Todesfall" eingestuft worden. Bekannte hatten den Mann in einer Blutlache gefunden, die Tür stand offen, die Staatsanwaltschaft St. Pölten ordnete eine Obduktion an.Nun steht das Obduktionsergebnis fest: Der 49-Jährige starb eines natürlichen Todes. Der Tscheche dürfte sich bei einem Sturz Verletzungen zugezogen haben und er starb aufgrund einer Erkrankung.