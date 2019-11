Darum greift sich Lena zwischen die Beine

Hinter dem Posting von Lena Meyer-Landrut steckt eine wichtige Botschaft.

Erst vor Kurzem teilte die Ex-ESC-Siegerin Lena Meyer-Landrut ein sexy Oben-Ohne-Foto mit der Schauspielerin Emilia Schüle. Nun sorgt sie mit einem provokanten Bild auf Instagram erneut für Aufmerksamkeit. Das Posting zeigt, wie die Sängerin sich in den Schritt greift und dabei lächelt.Hinter dem Beitrag steckt wieder eine wichtige Botschaft. "Eier (du bist mutig) Du muschi! (Du Feigling). Was ist das für ein Sprachgebrauch das männliche Geschlecht als stark und positiv zu bezeichnen und das weibliche als schwach ?!", fragt sie ihre Follower.Laut Lena können nämlich auch Frauen "dicke Eier" haben. "Ich finde das können wir mal aus unseren Köpfen löschen, oder es girls erlauben zu sagen: ich hab dicke Eier", schreibt sie dazu.Über 134.000 Fans haben das Posting bereits geliked. "ich lieb dich so dafür !! und genau deswegen sollten wir mehr starke und inspirierende frauen supporten (so wie dich zum beispiel) um jeden zu zeigen wie stark wir girls doch sind !!", schreibt etwa eine Instagram-Nutzerin.