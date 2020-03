Lena Meyer-Landrut zeigt Mega-Body im Mini-Bikini

Zwar ist Lena Meyer-Landrut im TV derzeit als Coach bei "The Voice Kids" zu sehen, doch auf Instagram präsentiert sie nun ihren Traumkörper im Urlaub.

Lena Meyer-Landrut (28) schickt Urlaubsgrüße via Instagram. Die Musikerin befindet sich derzeit nicht im heimatlichen Berlin, sondern am Strand bei Sonne und Meer. Daran lässt sie ihre Fans mit einem Foto teilhaben, das sie im Mini-Bikini auf einer Palme zeigt. Lange wird die Entspannung aber nicht anhalten, denn schon bald startet ihre Tournee "More Love".Die 28-Jährige hatte in der Vergangenheit Hochs und Tiefs. Musikalisch ist sie auf Höhenflug und mit Mark Forster (35) scheint sie ihren Traumpartner gefunden zu haben. Doch in der Familie gibt es offenbar Zoff. Wie die "Bunte" berichtet, soll gegen Lenas Vater Ladislas (57) ein Insolvenzverfahren am Amtsgericht Bonn eröffnet worden sein.Der Schuldenstand des früheren Piloten und Hartz-4-Empfängers soll sich demnach auf beinahe 370.000 Euro belaufen. Insgesamt 16 Gläubiger sollen Ansprüche geltend gemacht haben, heißt es. "Es wird keine Quote gezahlt werden können", zitiert das Magazin aus dem Gerichtsakt. Das bedeutet, dass die Gläubiger höchstwahrscheinlich keinen Cent sehen werden.