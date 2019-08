Lena Meyer-Landrut zeigt sich im engen Latex-Top

Heiß, heißer, Lena Meyer-Landrut! Dieses Mal präsentiert sich die 28-jährige Sängerin in einem hautengen und bauchfreien Latex-Top. Ihre Fans sind jedenfalls begeistert.

Zuletzt machte Lena Meyer-Landrut mit ihrem Nippel-Blitzer in ihrer Instagram-Story Schlagzeilen - berichtete - nun sorgt die 28-Jährige erneut für Gesprächsstoff.Und auch diesmal erhitzt ihre Kleidung die Gemüter der Fans, denn die deutsche Songcontest-Gewinnerin zeigt sich in einem hautengen Top aus Latex."Das sieht so krank aus. Ja, das ist mein Outfit heute", sagt die Sängerin zu dem gewagten Oberteil, bevor sie beim Konzert "Stars for Free" in Hamburg auf die Bühne geht.Gemeinsam mit dem Sänger Nico Santos präsentierte Lena nämlich ihren neuen Song "Better". Doch bei dem sexy Outfit dürfte es einigen Konzertbesuchern sicher schwer gefallen sein, sich auf die Musik zu konzentrieren.Ihre Fans sind von dem Latex-Top jedenfalls hin und weg und sichtlich begeistert. In den sozialen Netzwerken macht das Oberteil von Lena schon die Runden und wird hitzig diskutiert.Viele ihrer Follower loben die 28-Jährige für ihren Hammer-Körper und freuen sich schon jetzt auf weitere heiße Aufnahmen. Und die werden vermutlich nicht lange auf sich warten lassen.(wil)