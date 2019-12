Lenker flüchtet nach Unfall mit Hund am Arm

Am Donnerstagnachmittag kam es in Innsbruck zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Beteiligter den Unfallort mit seinem Hund auf dem Arm verlassen hat.

Blechsalat in Innsbruck. Am späten Donnerstagnachmittag kam es in der Landeshauptstadt zu einem Verkehrsunfall. Ein Fahrzeug, das aus einer Tankstellenausfahrt auf die Leopoldstraße einfahren wollte, kollidierte mit einem schwarzen Pkw.Bei der rechtwinkeligen Kollision wurde die 39-jährige Beifahrerin des 43-jährigen Pkw-Lenkers, der von der Tankstelle aus abbog, unbestimmten Grades verletzt. Der Lenker des anderen Fahrzeugs flüchtete vom Ort des Geschehens.Da der Unbekannte allerdings mit einem Hund auf dem Arm den Unfallort verließ, hofft die Polizei auf Zeugenaussagen, die zum Flüchtigen führen. Hinweise sind an die Verkehrsinspektion Innsbruck-Witten unter der Telefonnummer 059133/75-7591 erbeten. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.