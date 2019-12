Lenker rammte 84-Jährige und flüchtete

Die Wienerin Margarete P. wurde vor einem Supermarkt von einem silbernen BMW gerammt. Die 84-Jährige erlitt einen Fingerbruch und eine Gehirnblutung, der Lenker flüchtete.

Trotz ihres hohen Alters ist Margarete P. (84) noch immer gut zu Fuß. Am 2. Dezember war sie in einem großen Supermarkt in der Jedleseer Straße 51 (Floridsdorf) einkaufen.Als sie danach vor dem Geschäft über einen Schutzweg ging, passierte es: "Ein Auto kam aus einer Ausfahrt geschossen und fuhr sie nieder", schildert Margaretes Enkel Martin. Die Seniorin wurde schwer verletzt. "Sie erlitt eine Gehirnerschütterung, eine Platzwunde und eine kleine Blutung im Hirn", berichtet Martin. "Auch ein Finger war gebrochen." Anstatt stehen zu bleiben und zu helfen, raste der Unfall-Lenker davon: "Drei Zeugen haben das Auto gesehen. Es war ein silberner BMW."Martin bittet Zeugen, sich bei der Polizei zu melden. Der Lenker soll zur Rechenschaft gezogen werden.