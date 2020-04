Lenker rettete sich aus brennendem Lastwagen

Bild: FF Brunn am Gebirge

Während der Fahrt begann auf der A21 bei Gießhübl (Bezirk Mödling) ein Lkw zu brennen. Der Lenker konnte sich gerade noch rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Zu einem spektakulären Brand kam es am Mittwochabend auf der Allander Autobahn bei Gießhübl: Während der Fahrt hatte ein Lkw plötzlich Feuer gefangen. Der Lenker schaffte es noch rechtzeitig, sich aus dem Lastwagen zu retten, beim Aussteigen hatten ihm bereits Flammen entgegen geschlagen. Er blieb aber unverletzt.Zeitgleich meldeten mehrere vorbeifahrende Lenker den Brand bei der Feuerwehr und setzten somit die Rettungskette in Gang. Mittels Sirene und Pager wurde die Freiwillige Feuerwehr Brunn am Gebirge auf die Autobahn alarmiert.Da war bereits weithin eine Rauchsäule zu sehen, welche auch einige Bewohner von Gießhübl bemerkten und ebenfalls den Feuerwehrnotruf wählten, weil sie einen Brand im Ort vermuteten. Die Feuerwehr Gießhübl rückte deshalb parallel ins Ortsgebiet aus, folgte der Rauchsäule aber schließlich auch bis zur A21.Indes wurde auf der Autobahn unter Atemschutz mit Schaum zu löschen begonnen. Die A21 wurde zeitweise total gesperrt. Durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen des Brandes auf den Anhänger verhindert werden, die Zugmaschine brannte trotz aller Bemühungen komplett aus. Die Asfinag übernahm die Bergung und Reinigung der Fahrbahn.