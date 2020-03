Lenker überschlug sich mit Auto in Windschutzgürtel

Bei Unterwaltersdorf (Bezirk Baden) kam es am späten Mittwochabend zu einem spektakulären Unfall mit Überschlag.

Kurz nach 22 Uhr wurde am Mittwoch die Feuerwehr Unterwaltersdorf zu einem Verkehrsunfall auf der L4049 zwischen Unterwaltersdorf und Wampersdorf alarmiert. Ein Pkw-Lenker war nach einer Rechtskurve mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen, überschlug sich und kam am Dach in einem Windschutzgürtel zum Liegen.Der Lenker hatte dabei großes Glück und blieb beim heftigen Unfall unverletzt. Er konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und die Einsatzkräfte alarmieren. Die Feuerwehr Unterwaltersdorf musste das Fahrzeug mit Seilwinde und Kran bergen.