Lenker von E-Tretroller verletzt sich bei der Flucht

Nachdem er bei Rot über die Ampel fuhr, entzog sich ein Lenker eines E-Tretrollers der polizeilichen Kontrolle. Er konnte wenig später gefasst werden.

Am Montagabend entzog sich ein Lenker eines Tretrollers einer polizeilichen Kontrolle in der Inneren Stadt. Er übersetzte eine Kreuzung bei Rot. Es wurde zunächst versucht, den Mann anzuhalten, er widersetzte sich jedoch allen Anhalteversuchen und flüchtete auf dem Fahrzeug. Hierbei setzte er zahlreiche weitere verkehrspolizeiliche Verwaltungsübertretungen.In der Wieserstraße stellte der Mann den Tretroller ab und versuchte sich hinter einem geparkten Auto zu verstecken. Als dies misslang, setzte er zu Fuß die Flucht fort. Am Franz-Josefs-Kai stolperte der Mann über eine dortige Sperrkette im Bereich des Treppelweges, wodurch er zu Sturz kam und sich diverse Verletzungen zuzog.Obwohl er sich selbst dann noch der Anhaltung entziehen wollte, gelang schließlich die Festnahme des Mannes kurze Zeit später. Der 57-Jährige wurde umgehend einer ärztlichen Versorgung zugeführt und auf freiem Fuße angezeigt. Der Mann war nicht alkoholisiert, der Grund seiner Aktion ist derzeit noch unklar. Bei dem Einsatz wurde ein Polizist verletzt.