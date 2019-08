Vor 23 ' Lentos-Steg muss wegen Mängeln saniert werden

Der Lentos-Steg in Linz muss saniert werden. Bild: Kein Anbieter/Stadt Linz

Nächste "Brücken"-Sanierung in Linz. Der Lentos-Steg über die Donaulände kurz vor der Nibelungenbrücke ist marode, muss repariert werden.

Erhebliche Mängel an der Stahlkonstruktion, den beiden Widerlagern (das ist der Übergang von der eigentlichen Brücke und dem Zugang) und dem Gehwegbelag – der sogenannte Lentos-Steg in Linz ist ein Sanierungsfall.



Die Fußgängerbrücke zwischen dem Finanzgebäude Ost und dem Generali-Haus hinüber zum Lentos muss grundlegend erneuert werden, das ergab nun eine Überprüfung.



Sanierungskosten: rund 190.000 Euro



"Die Bauarbeiten sollen nach erfolgtem Beschluss im Gemeinderat Ende September starten und werden zwischen drei und vier Wochen andauern. Die Verkehrsbeeinträchtigung wird sich auf die Dauer des Aus- und Einhebens der Tragwerke beschränken und soll natürlich in den verkehrsarmen Zeiten durchgeführt werden", erklärt der zuständige Infrastruktur-Stadtrat Markus Hein (FPÖ).



Kosten wird die Sanierung rund 190.000 Euro. Übrigens: Erst 2008 war die Fußgängerbrücke zuletzt saniert worden.



