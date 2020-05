Leser filmt am Donaukanal "illegale Corona-Party" mit

Zu einer spontanen Corona-Party mit bis zu 80 Personen kam es am Donnerstag am Wiener Donaukanal. Ein Leser konnte die Stimmung auf Video festhalten.

Wiener feiern Corona-Party 2

Seit die Ausgangsbeschränkungen von der österreichischen Regierung gelockert wurden, scheinen die Menschen nicht mehr so viele Gedanken an das Corona-Virus zu verschwenden.Am Donnerstagabend kam es so zu einer spontanen Party am Wiener Donaukanal, die von einem Leserreporter auf Video festgehalten werden konnte. "Heute" berichtete Laut den Einsatzkräften der Polizei handelte es sich allerdings um keine illegale Party, sondern um eine Person, die über Lautsprecherboxen Musik abspielte, wodurch zufällig anwesende Passanten zum Tanzen animiert wurden."Beim Eintreffen der Polizei waren kaum noch Leute anwesend", sagt Markus Dittrich, Pressesprecher der Polizei Wien, im Gespräch mit "". "Die Abstände wurden auch von den Personen eingehalten. Der Betreiber der Lautsprecher wurde jedoch abgemahnt."