Levi's druckt auf: Star Wars kommt jetzt auf Denim

Wenn zwei Ikonen sich treffen, kann es nur krachen! Die Rede ist von Levi's. Die Ur-Jeansmarke hat sich mit "Star Wars" zusammen getan.

Wer zu Weihnachten "Star Wars" Fans beschenken möchte, hat die Qual der Wahl. Die Rede ist von der Levi's Kollektion, die passend zu den neuen Filmen auf den Markt kommen wird.Magie, Nostalgie und Leidenschaft sind in die Kollektion eingeflossen. Haben Jeansjacken an sich schon einen Retro-Touch werden sie jetzt auch noch mit den Comicszenen der wohl berühmtesten Sci-Fi-Trilogie der Welt bedruckt."Star Wars x Levi's" ist ab dem 1. November 2019 in ausgewählten Levi's Stores und online erhältlich.