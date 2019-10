Netflix-Star tröstet Liam über Miley hinweg

Nach der Trennung von Miley Cyrus turtelt Liam Hemsworth mit Maddison Brown.

Auf eine kurze Ehe folgt ein schneller Neuanfang. Der Bund fürs Leben hielt bei Miley Cyrus und Liam Hemsworth nur ein paar Monate lang, danach stellten sie ihre jahrelang On/Off-Beziehung endgültig auf aus.Bekannt wurde die Trennung kurz nachdem Miley mit Kaitlynn Carter beim Knutschen gesichtet worden war. Inzwischen ist das Techtelmechtel schon wieder Geschichte – die Sängerin hat sich ihren Kollegen Cody Simpson angelacht.Ein Kind von Traurigkeit ist Liam Hemsworth aber ebenso wenig. Erst kamen Gerüchte auf, er würde Isabel Lucas, die Ex seines Bruders Chris Hemsworth, daten. Nun wurde er mit einer anderenBei der mysteriösen Schönheit handelt es sich um Maddison Brown. Wie Liam stammt sie aus Australien und verdient ihr Geld vor der Kamera. Allerdings steht Maddison noch am Anfang ihrer Karriere. Ihre bislang größte Rolle spielte sie in der Netflix-Neufassung von "Der Denver-Clan". 26 Episoden lang war sie in der Serie als Kirby Anders zu sehen.