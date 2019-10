Liam Hemsworth ersetzt Miley mit anderer Blondine

Miley lässt seit der Trennung von Liam Hemsworth nichts anbrennen. Jetzt kommt die blonde Retourkutsche von ihm.

Liams Neue ist wieder blond

Zufall oder Absicht?

Nach der Trennung von Ehemann Liam Hemsworth war Miley Cyrus kein Kind von Traurigkeit. Erst turtelte sie sehr öffentlich mit Kaitlynn Carter und. Erst musste sich Miley gegen Slut-Shaming wehren , dann landete sie mit einer Mandelentzündung im Spital.In all der Zeit war es relativ ruhig um Liam Hemsworth. Er dreht fleißig in Toronto, landete am Set von "Dodge and Miles" auf der Motorhaube eines Taxis und bekam Blutergüsse im Gesicht verpasst (siehe Fotoshow oben).Doch jetzt erwischten ihn Paparazzi in New York City händchenhaltend mit einer neuen Frau. Am Donnerstag schlenderte er durchs West Village. Und Liam hat eindeutig einen Typen. Die Neue ist schlank und blond.Beide waren mit Sonnenbrillen unterwegs, blieben aber natürlich trotzdem nicht unerkannt. Liam und seine neue Flamme genehmigten sich in einem Schanigarten einen Snack, bevor sie weiter durch den Big Apple schlenderten."TMZ" spekuliert, dass Liam Hintergedanken hatte und es ihm vielleicht gar nicht unrecht ist, dass Miley über die Medien von seiner neuen Frau erfährt.