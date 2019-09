Darum trennte sich Miley Cyrus von Kaitlynn Carter

Nach nur sechs Wochen Beziehung machte Miley Cyrus mit Kaitlynn Carter Schluss.

Miley Cyrus (26) und Kaitlynn Carter (31) haben sich nach nur sechs Wochen getrennt ( heute.at berichtete ). Ein Nahestehender der Sängerin verriet gegenüber "E! News" erzählte, es sei Miley gewesen, die den Schlussstrich gezogen hatte: "Es wurde ernst zwischen ihnen und Miley fühlte sich damit unwohl."Die ersten Kuss-Bilder der beiden wurden im August während ihrer Italien-Ferien veröffentlicht . "Zu Beginn war es schlicht eine spaßige, zwanglose Liebelei", so die Quelle gegenüber der Zeitschrift.Innerhalb kurzer Zeit seien dann aber plötzlich grosse Emotionen ins Spiel gekommen: "Das ging Miley zu schnell. Sie hat sich gerade erst von ihrem Mann Liam Hemsworth (29) getrennt und bekam das Gefühl, es mit Kaitlynn zu überstürzen."Es scheint jedoch, als ob die beiden im Guten auseinander gingen. Insidern zufolge wollen sie weiterhin "Freunde bleiben". Auf einen Insta-Post, den Miley am Sonntag anlässlich ihres Auftritts am iHeartRadio Festivals veröffentlichte, kommentierte Kaitlynn: "Du machst das".