Miley Cyrus trennt sich von Kaitlynn Carter

Nach dem Liebes-Aus mit Liam Hemsworth lenkte sich Miley Cyrus mit der blonden Kaitlynn Carter ab. Jetzt ging auch diese Beziehung in die Brüche.

Nur sechs Wochen datete Popstar Miley Cyrus das 31-jährige Model Kaitlynn Carter. Jetzt ist alles vorbei. "Sie waren sehr gute Freunde und für einander da, als ihre beiden Beziehungen in die Brüche gingen. Aber sie sind nicht mehr in einer romantischen Beziehung", verriet ein Insider gegenüber "People".Die beiden waren zwei Tage nach Mileys Ehe-Aus von Liam Hemsworth im gemeinsamen Italien-Urlaub knutschend gesichtet worden. Auch danach flanierten sie immer händchenhaltend durch Los Angeles und New York. Kurz darauf hieß es, dass die beiden sogar zusammen wohnen.Vor ihrer Liebelei mit Miley war Kaitlynn Carter mit Brody Jenner, dem Halbbruder von Kylie Jenner, zusammen. Die beiden gaben sich erst vergangenes Jahr in Indonesien das Ja-Wort.