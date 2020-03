Lieferdienste machen sich corona-fit

Ab Dienstag sind alle Restaurants in Österreich für Besucher geschlossen, Lieferdienste dürfen aber weiterhin Essen zustellen. Um die Gesundheit der Kunden zu garantieren, werden besondere Maßnahmen getroffen.

Um die Sicherheit von Kunden auch in Zeiten der Corona-Krise zu garantieren, setzen Essenszusteller wie "mjam" auf kontaktloses Liefern und Restaurants wie das YAMM! künftig auf Abhol- und Lieferservice (Stand Sonntag).Essenskuriere sollen ab sofort bestellte Speisen nur noch mit einem Sicherheitsabstand von einem Meter vor der Wohnungstür abstellen, anstatt diese den Kunden direkt zu übergeben.Zudem wird das Zahlen mit Bargeld deaktiviert. Die Kunden sollen ihre Bestellungen online zahlen, um den Austausch von Bargeld und Viren einzudämmen."Kuriere sollen Papiersackerl nur am unteren Ende greifen, damit die Henkel für den Kunden sauber bleiben", heißt es in einer Aussendung von "mjam".Türklinken und Klingeln sollen nach Möglichkeit mit dem Ellbogen betätigt werden.Das YAMM! in Wien bietet ab jetzt Food-Boxen zum Mitnehmen an und liefert Essen im Umkreis von 800 Metern aus.