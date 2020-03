Lilienfelder Abt nun in häuslicher Quarantäne

Aufgrund des Coronavirus befindet sich der Abt des Zisterzienserstiftes Lilienfeld in häuslicher Quarantäne. Positiv getestet worden sei er aber nicht.

Aufgrund des Coronavirus befindet sich der Abt des Zisterzienserstiftes Lilienfeld in häuslicher Quarantäne. Pius Maurer sei zwar nicht positiv auf SARS-CoV-2-Erreger getestet worden, habe aber vor einer Woche einem Mann die Hand gegeben, der zwei Tage später an Covid-19 erkrankte, berichtete Kathpress am Montag. Die Abschottungsmaßnahme ist bis zum 22. März befristet.Dem Coronavirus-Test unterzog sich Maurer aufgrund einer leichten Erkältung. Nun möchte er sein "Möglichstes tun, dass ich niemanden anstecke". Maurer gab zu Protokoll, im Kloster täglich alleine die Messe zu feiern und die Zeit für das Gebet zu nutzen.Im Mai 2019 war Pius Maurer von seinen Mitbrüdern zum neuen Abt gewählt worden. Ende Juli 2019 wurde er in der Stiftskirche Lilienfeld zum Abt geweiht. Er ist der 66. Abt des Stiftes Lilienfeld und folgte dem emeritierten Abt Matthäus Nimmervoll nach.