Osterwunder: Lilly und Boris Becker ausgesöhnt?

Da hatte wohl jemand die Erleuchtung: Nach jahrelangem Streit haben Lilly und Boris Becker gemeinsam Ostern gefeiert.

Keine Freude, aber Friede

Direkt nach der Trennung ließen Lilly und Boris Becker verlauten, sie wollen sich für Sohn Amadeus vertragen, doch der Frieden hielt nicht lang und wurde wieder und wieder teils sehr öffentlich gebrochen. Die beiden Ex-Eheleute ließen kein gutes Haar aneinander. Doch zu Ostern 2020 dürften die beiden Waffenstillstand geschlossen haben.Lilly Becker postete ein TikTok-Video, in dem Boris neben ihr gemütlich isst. Ein strahlendes Lächeln hat er für seine Ex zwar nicht übrig, doch zumindest löffelt er aus der Schüssel, statt sie ihr nachzuwerfen.Dass Lilly und Boris friedlich Zeit miteinander verbringen, konnte sich bis vor Kurzem kaum jemand vorstellen. Doch die Hashtags des Ex-Models #fatherofmyson" und "relativeforlife" also "Vater meines Sohnes" und "Verwandt fürs Leben" lassen darauf schließen, dass die beiden für ihren 10-jährigen Sohn ihr Kriegsbeil zumindest zwischenzeitlich begraben haben.Den 10-jährigen Amadeus sieht man nicht am Video, aber da auch in London Ausgangsbeschränkungen verhängt wurden, kann er nicht weit sein.Während sich Lilly im Heimunterricht als Ersatz-Lehrerin abplagt, hat sich Boris noch Ende März auf Twitter lächerlich gemacht, indem er