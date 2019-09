Nach der Single "Xanax" soll bald Lindsay Lohans neues Album folgen.

Griechische Pleite und Ärger in Australien

Geld von Mariahs Ex oder vom Blutprinzen?

Lindsay Lohan mag zwar keine Arbeitsmoral haben, dafür gibt sie aber auch nicht auf. Die 33-Jährige hat im Sommer ihre Single "Xanax" veröffentlicht und macht jetzt ihre Drohung wahr, ein Album nachzuschieben. Ein Erscheinungsdatum gibt es noch nicht. Xanax " ist ein in den USA beliebtes Beruhigungsmittel, von dem man abhängig werden kann. Damit hat Lindsay Erfahrung, immerhin war sie selbst jahrelang drogen- und alkoholabhängig, geriet immer wieder mit der Polizei in Konflikt und hat einige Entzüge hinter sich.Eigenartig ist nur, dass Lindsay behauptet, ihr neues Album sei "fröhlich aber ehrlich". Der Titel der ersten Single zeigt das eigentlich nicht. Ihrer Stimme hört man das harte Leben der vergangenen Jahre an.Die Songs fürs neue Album habe sie mit einem Freund von sich in Australien geschrieben, verriet sie dem "Daily Express". Nachdem ihr Club in Mykonos schloss und damit auch ihre MTV-Serie in der Brandung der griechischen Insel absoff, zog der einstige Kinderstar weiter nach Australien. Dort soll sie die Jurykollegen von "Masked Singer" mit ihren ewig dauernden Zigarettenpausen und ihren Tobsuchtsanfällen verärgert haben.Das Geld fürs neue Album soll sie von Maria Careys Exmann Tommy Mottola und seinem Label Casablanca Records bekommen haben. Dort erschien auch ihr Debütalbum "Speak" im Jahr 2004. Gerüchteweise kam das Geld aber von "Blutscheich" Mohammed bin Salman. Man sagt Lindsay nach, dass sie sich Saudi-Scheich hat. Den Beinamen "Blutscheich" hat er, weil er als Drahtzieher hinter dem Mord an einem Journalisten durch die Weltpresse ging.LiLos bisher letztes (und zweites) Album "A Little More Personal" erschien im Dezember 2005. Damit erreichte sie Platz 20 der US-Charts. "Speak2 aus dem Jahre 2004 schaffte es sogar auf Platz vier.